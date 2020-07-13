شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة تفاوض «سد النهضة»: إثيوبيا تريد أن يكون لها اليد المطلقة في النيل الأزرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض بسد النهضة، تفاصيل المفاوضات خلال اليوم الاثنين.

وقال «الظواهري»، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «لم نصل إلى شئ.ز لا يوجد اتفاق على النقاط الأساسية الفنية والنقاط القانونية»، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة تتمثل في إرسال تقرير من قبل كل دولة إلى الاتحاد الأفريقي.

وأضاف «الظواهري»: «من المتوقع عقد اجتماع قمة لرؤساء الدول الثلاث مع الاتحاد الأفريقي ورئيسه ليحددوا ماذا سيحدث بعد»، مؤكدا عدم وجود أي تقدم خلال 11 يوما الماضية.

وأكد أن التفاوض حول ملء سد النهضة لا يضر بمصالح إثيوبيا، بل يستهدف التوافق على طريقة إدارة السد، مشيرا إلى أن إثيوبيا تصر على وجهة نظرها بشأن المحددات الفنية التي وضعتها مصر كحد أدنى للتفاوض.

وأشار إلى أن إثيوبيا بدأت تنسلخ من اتفاقية واشنطن وتراجعت عن بعض النقاط التي وافقت عليها، مؤكدًا أن إثيوبيا تستغل السد سياسيا، وتصر على أن يكون لها اليد المطلقة في النيل الأزرق.

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