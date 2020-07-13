شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يكذب تصريحات وزير الخارجية التركي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى سامح شكري، وزير الخارجية، تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن التحضير لعملية عسكرية في سرت، وإجراء اتصالات مع مصر خلال الفترة الماضية.
وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لم يحدث تواصل بين مصر وتركيا، والتحدث عن عمل عسكري مباشر في ليبيا أمر خطير وخرق لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية، وسيكون تأثيره بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا».
وتابع «الجيش الوطني الليبي أكد أنه سيدافع عن أرضه».
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