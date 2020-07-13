شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: تنسيق مستمر مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لحل القضية الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تهدف إلى التوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية يضمن مصالح الشعب، مضيفًا أن هناك تنسيق وثيق وتبادل معلومات وتفهم كامل لخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في 20 يونيو، ومستمرون في العمل الوثيق مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»،: «شغلنا الشاغل التوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية يؤدي لتحقيق الاستقرار ووحدة ليبيا وسيادة أراضيها، وندعو كل الأطراف لذلك، وإنهاء الصراع».

وأشار إلى أن هناك تنسيق مستمر بين مصر وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ودول الجوار لحل القضية الليبية والتوصل لاتفاق يذكي إرادة الشعب الليبي ويخرجه من هذه الأزمة.

وأوضح وزير الخارجية أن كل الجهود مستمرة في العمل بنفس العزيمة للدفاع عن مصالح الدولة.