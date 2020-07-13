شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: العبء تضاعف على المزارع والمصدر بسبب أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية هيا لتنمية الصادرات البستانية، إن جائحة كورونا تفرض على كل الجهات المعنية دعم المزارعين ومصدرين الحاصلات الزراعية بشكل عاجل لاستمرار الإنتاج وعدم فقد أسواق وخروج مزارعين من دائرة الإنتاج، لافتًا إلى أن طبيعة القطاع الزراعي تختلف عن القطاعات الأخرى حيث يمكن لاى مصنع يتوقف عن العمل لفترة أن يعاود الإنتاج خلال أيام بينما غلق أي مزرعة يعني خروجها من الدورة الإنتاجية ويصعب فيما بعد عودتها مرة أخرى.

وشدد «البلتاجي»، في كلمته خلال مؤتمر التحديات الزراعية المصرية على أهمية أن تمتلك مصر مراكب تجارية سريعة مثل كثير من الدول لأحداث طفرة تجارية سريعة، حيث يمكن أن ترتفع إيرادات الصادرات الزراعية المصرية من 2.2 مليار دولار إلى 10 مليارات فكل شيء ممكن ولكن يجب اتخاذ خطوات محددة تدفع عجلة التصدير إلى الامام.

وأضاف أن العبء أصبح كبير على المزارع والمصدر خاصة مع ارتفاع المصروفات الموجهة إلى توفير وسائل الوقاية الذاتية للعاملين في المزارع ومحطات التعبئة والتصدير من أجل الوقاية وتوفير الأمان للعاملين فيها، وبالفعل حجم الإصابات في القطاع الزراعي كان منخفضا جدا بسبب تلك التدابير.

وأوضح رئيس جمعية هيا أن عدد كبير من المصدرين لم يحصلوا حتى الآن ومنذ 3 سنوات مبالغ مساندة الأعباء التي تصرفها الدولة المساندة وهو ما يزيد العبء أكثر على المصدر الذي يجب أن يكون هناك تعاون بشكل أكبر معه كونه أحد الوسائل الهامة لجلب العملة الصعبة، وهي أزمة تضاف إلى تراجع أسعار الدولار الذي رغم فائدته العامة في خفض فاتورة استيراد احتياجات الدولة من الخارج إلا إنه يتسبب في تراجع إيرادات المصدرين وتضعهم أمام أزمة نقص في توفير المصاريف الإنتاج وأجور العمالة

وأوضح أن عملية تطوير الحاصلات الزراعية بهدف تصديرها أمر ممكن وفعلته جمعية هيا لتنمية الصادرات البستانية منذ بدايتها عام 1996 وعملها في تطوير محصول العنب للتصدير وكانت صادرات مصر من العنب وقتها 5 آلاف طن والان أصبحت 120 ألف طن من العنب، وذلك بعد بذل مجهود كبير للتطوير في معاملات زراعة العنب وطرق الري والمبيدات المستخدمة، وتبع ذلك إنشاء الساحة المبردة في مطار القاهرة عام 2002 ويخرج منها سنويا 70 ألف طن صادرات بستانية مصرية إلى دول العالم.

وأضاف أن جمعية هيا حريصة على التعاون الدائم مع وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية لدعم الفلاح الصغير وبدأنا مشروع هام في 9 محافظات لتدريب المزارعين على المعاملات الزراعية لمحاصيل الفاصوليا والجوافة والرمان والعنب واشتركنا مع الإرشاد الزراعية والحجر الزراعي في تنظيم ندوات في المحافظات التسعة لدعم العملية الإنتاجية ونشر ثقافة المعاملات الزراعية الجيدة لإنتاج غذاء نظيف كما تم تدريب 3 آلاف مزارع في محافظات الصعيد من ضمنهم عدد كبير من النساء على كيفية الزراعة والحصاد والمعاملات الزراعية الأخرى، ويمكن للصعيد أن يساهم في الصادرات الزراعية المصرية بكميات أكبر من خلال إتاحة الأراضي ومورد المياه المناسب للمزارعين.

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