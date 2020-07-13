شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للمهندسين» ينتخب 6 أعضاء لتشكيل هيئة مكتب النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، الجلسة الإجرائية للمجلس، بأغلبية حضور بلغت 52 عضواً بناءاً على دعوة نقيب المهندسين، لانتخاب هيئة المكتب.

وفى بداية الجلسة، وجه هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الشكر لأعضاء المجلس الأعلى المنتهى عضويتهم، وهنأ الأعضاء الجدد ووجه الشكر لهيئة مكتب النقابة العامة المنتهى ولايتهم لما قدموه وبذلوه من جهد من أجل رفعه نقابة المهندسين المصرية.

واستعرض «ضاحى» أهم إنجازات الفترة السابقة وأهمها زيادة المعاشات، وانتظام صرفها للمهندسين وأسرهم وما يتم تقديمه من خدمات الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم خلال هذه الفترة العصيبة، وجميع مشروعات الإسكان وما تم من إجراءات في مجال التعليم الهندسى والارتقاء بالمهنة وما تم من مجهودات في قانون المصالحة على مخالفات البناء وإجراءات نهو قانون نقابة المهندسين.

ودعا جميع المهندسين المصريين للارتباط بنقابتهم والعمل جميعاً بروح الفريق، مؤكداً أن نقابة المهندسين العريقة هي بيت كل المهندسين المصريين، وهى الحصن والمنبع الذي يتحقق فيه رفعه شأنهم المهنى وتحقيق الأهداف القوميه للدور المهنى للنقابة، وأثنى على ما بذلوه للوطن من مجهود وإشتراكهم الفاعل في تحقيق وإنجاز المشروعات القوميه التي بلغت 2.2 تريليون جنيهاً.

وأجريت الانتخابات على 6 مقاعد لتشكيل هيئة المكتب الجديدة في جو ساده الاحترام والود والديموقراطية والشفافية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من المهندس أحمد عثمان، وكيلاً للنقابة بأغلبية الأصوات، والمهندس محمد عبدالعظيم، وكيلاً للنقابة بأغلبية الأصوات، والمهندس محمود مغاورى، أمينا عاما بالتزكية، والمهندس محمد ناصر حسين، أمين صندوق بأغلبية الأصوات، والمهندسة زينب عفيفى، أمين عام مساعد بأغلبية الأصوات، والمهندس أحمد حشيش، أمين صندوق مساعد بأغلبية الأصوات.

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ووجه ضاحى بضرورة تضافر كل جهود مهندسى مصر خلال الفترة القادمه من أجل رفعه نقابتهم والإرتقاء بالمهنة وتفعيل أنشطة النقابة الهندسية والصحية والإستثمارية.