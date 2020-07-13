شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: خسائر «كورونا» بلغت 130 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير المالية، محمد معيط، أن 75% من إيرادات الدولة حصيلة الضرائب والباقي من موارد أخرى.

وقال معيط، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»: "منذ عامين نحقق فائض أولي بالموازنة ولذلك استوعبنا أزمة كورونا ونجحنا في المواجهة ونجحنا في تخفيض العجز والدين وخلال الأزمة تم توجيه إنفاق أكبر لبعض القطاعات مثل الصحة والأمن ودعم العمالة غير المنتظمة ودعم الطيران، وبلغت الخسائر بسبب «كورونا» من 125 مليار إلى 130 مليار جنيه وتم عمل مبادرات عديدة تسببت في تأجيل بعض الإيرادات".

وتابع: "زلزال كورونا ما زال مستمرا فلن يمكن حصر الخسائر، خاصة أنه بعد الانتهاء من الزلزال سيتم حصد الخسائر ومواجهة التوابع والسؤال هو من سيتحمل تبعات الزلزال والتوابع وتسديد الثمن؟"، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يتحمل الكثير لتسديد ثمن ما تم من سنوات.

وأكد أن ما تم إنفاقه من الـ100 مليار التي وجه الرئيس السيسي برصدها لأزمة كورونا، حوالي 62 مليارا، سواء لقطاع الصحة أو دعم بعض القطاعات والمبادرات الأخرى، وأن العلاوات تم تمويلها من خارج هذا المبلغ سواء للمرتبات أو المعاشات.