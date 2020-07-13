شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مبادرة لتوفير أنابيب الأكسجين مجانًا لمرضى فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفي ربيع، مؤسس مبادرة خير، إنه سعيد بردود الأفعال على الحلقة التي ظهر من خلالها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج باب الخلق، وتحدث فيها عن مبادرته الخاصة بتوفير أنابيب أكسجين لمرضى فيروس كورونا مجانًا.

وأضاف «ربيع»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه فوجئ بتقديمة محمود سعد له وأسعدته كثيرًا، موضحًا أنه بعد البرنامج تلقي اتصالات كثيرة من داخل مصر وخارجها للسؤال عن كيفية المشاركة في التبرعات.

وذكر أنه استطاع بعد الحلقة توفير أدوية، ماسكات، أنابيب أكسجين، أجهزة قياس أكسجين، وبخار، وقام بشحنهم إلى الصعيد، نظرا لكثرة الحالات في محافظات الصعيد.