شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تهدى درع العمل التنموى العربى هذا العام للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الدورة العادية الـ49 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك أعمالها برئاسة السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك رؤيتها في كيفية مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاديات والمجتمعات العربية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة المرتبطة بتنسيق التعاون والتفاعل الإيجابى بين مؤسسات العمل العربي المشترك.

وفى هذا الصدد، تجدر اللإشارة إلى أن الأمين العام افتتح أعمال اللجنة بكلمة أكد فيها أهمية الدور الإيجابى الذى تلعبه منظمات ومؤسسات العمل العربية المتخصصة فى مواجهة الصعوبات والتحديات التى تواجه الاقتصادات والمجتمعات العربية، نتيجة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لما تشكله هذه المنظمات والمؤسسات من بيوت خبرة عربية فى جميع المجالات التى تمس أمن وسلامة المواطن العربى.

كما أوضح أن المرحلة الحالية تقتضى إزكاء روح جديدة تتسم بالجدية والإخلاص والحيوية، خاصة أن المنطقة العربية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تؤهلها لمواجهة أصعب الظروف وأقوى التحديات شريطة تبنى النموذج الذي يعكس هذه القدرات والإمكانيات.

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وفِي هذا الإطار، وافقت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك على مقترح الأمين العام أحمد أبو الغيط بتقديم درع العمل التنموي العربي هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا للجهود والإنجازات التنموية الكبيرة التى يقودها داخل مصر، علما بأنه سبق وأن تم تقديم هذا الدرع في العام الماضى إلى الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

كما اطلع الأمين العام على المبادرات والمساهمات والأفكار والإجراءات التي تبلورت نتيجة جهود قطاعات الأمانة العامة المختلفة للجامعة العربية ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك خلال الفترة الماضية ومنذ بدء أزمة فيروس كورونا، والتى يأتى في مقدمتها الإجراءات والتدابير التي شملها بيان المجلس الاقتصادي والاجتماعى الصادر يوم 6 مايو 2020، وكذلك الإجراءات والتدابير التى شملها بيان وقرار مجلس وزراء الصحة العرب فى 10 يونيو 2020.

وفى ضوء مقتضيات ومتطلبات الفترة الحالية وأيضا المرحلة القادمة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، اتفقت لجنة التنسيق العليا على الالتئام أكثر من مرة سنويا لمناقشة كافة الموضوعات المرتبطة بتعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات ومؤسسات العمل العربى المشترك، وذلك في ضوء مساحة التلاقي والتفاعل التى تتيحها منصة هذه اللجنة لمعالجة وتفادى أية سلبيات قد تنتج في حالة عدم التعاون والتنسيق بالشكل المرجو.

كما رحب أعضاء لجنة التنسيق العليا بمبادرة السيد الأمين العام بتشكيل فريق عمل مكونة من أعضاء للجنة تختص بإدارة أزمة كورونا بكافة أبعادها، على أن تناقش اللجنة بكامل هيئتها توصيات هذا الفريق خلال اجتماعها المقبل.