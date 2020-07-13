شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى: قمة أفريقية مصغرة مرتقبة بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الري السوداني، إن قمة أفريقية مصغرة مرتقبة بشأن سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الري السودانية، إن الدول المعنية بأزمة سد النهضة قدمت مقترحات للحل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مضيفة أن هناك تقدمًا طفيفًا في اليوم الـ10 من مفاوضات سد النهضة.

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وتواصلت لليوم العاشر على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

واستهل الوزراء الاجتماع باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عُقدت يوم الجمعة 10 يوليو والتي قامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانب السودانى والإثيوبى خلال الاجتماع اليوم بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.