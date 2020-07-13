شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: الدولة نجحت فى إعادة أكثر من 77 ألف مصرى من العالقين بالخارج حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الدولة المصرية نجحت في إعادة أكثر من 77 ألف مصرى من الخارج لأرض الوطن في ظل أزمة كورونا، لافته إلى أن الوزارة رصدت مناشدات واستغاثات من الراغبين في العودة لوطنهم منذ ظهور هذه الأزمة.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، خلال حوارها ببرنامج مساء DMC ، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء للعمل على قضية العالقين بطريقة مؤسسية ، لافته إلى أن وزارة الخارجية كان عليها عبء ثقيل لتسجيل أعداد وبيانات العالقين ، وكان هناك أيضا تعاون بين مصر والكويت والسعودية لإعادة العالقين خاصة في دول الخليج وقدموا تسهيلات كبيرة جدا في هذا الأمر.

وأشارت وزيرة الهجرة لمقولة الرئيس السيسى حينما قال "مش هنسيب أي عالق بالخارج" ، لافتا إلى أن هذه المقولة كانت بمثابة تكليف واضح بالعمل على إعادة العالقين في الوقت الذى لم تفتح دول أخرى الباب لمواطنيها للعودة ، مؤكدة :"الدولة لم تدخر أى جهد لإعادة مواطنيها فى الخارج".

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وتحدثت وزيرة الهجرة عن الاستغاثات التي كانت تتلقاها الوزارة والحالات الإنسانية التي تعاملت معها والتي كان من بينها إعادة جثمان الطالب يحيى حاتم الذى كان يدرس في كوالالمبور والتي تبعد عن ماليزيا حوالى الساعتين ، وكذلك الطالب المصرى الذى يدعى "إبراهيم" صاحب الـ 18 عاما والذى صدمته سيارة فى إنجلترا ونجحت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى لسفر الآب ليكون بجوار نجله بالمستشفى.