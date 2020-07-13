شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشروع روضة السيدة بالقاهرة من تل العقارب لكومباوند سكنى متكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الخليج 365 جولة ميدانية بمشروع روضة السيدة، بحى السيدة زينب جنوب القاهرة، وأحد مشاريع تطوير المناطق العشوائية والذى تم تسكينه بعد تحويل المنطقة من العشوائية الى كومباوند سكنى متكامل به كافة الخدمات.

ويضم مشروع روضة السيدة 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار، على 7 أفدنة تم تخطيطهم ليكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات وأقل شارع عرضه 12 مترا.

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وهناك 4 نماذج للإنشاءات داخل مشروع روضة السيدة، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82م2، و84 وحدة بمساحة 90م2.

وتم تركيب بوابات بمداخل المشروع لمنع مرور السيارات من شوارع المشروع والسماح فقط لسيارات أصحاب المكان فقط بالمرور والانتظار داخله، كما أن هناك تواجدا أمنيا مكثفا بالمشروع لمنع ظهور أى تجاوزات أو خروج عن القانون.