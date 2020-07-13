شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتدرائية: استمرار غلق كنائس القاهرة والإسكندرية حتى 3 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس منذ قليل استمرار العمل بالقرار السابق الذى يمنح كل أسقف حق استئناف صلوات القداس وقتما شاء حسب حالة الوباء فى ايبراشيته. بينما قرر قداسة البابا تواضروس الثانى استمرار غلق كنائس القاهرة والإسكندرية حتى الثالث من أغسطس المقبل باعتبار البطريرك أسقف للمدينتين.

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