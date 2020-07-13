شكرا لقرائتكم خبر عن محلب فى لايف الخليج 365: العاصمة الإدارية مقراً لتحقيق طموح الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، إنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة رئاسته لرئاسة الوزراء مقراً لتحقيق طموح الدولة.

وقال محلب، "عظمة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تتمثل في خلق واختيار مكان جديد لتنفيذ الطموح، مضيفاً أنه حين التحدث عن القاهرة وتعدادها حوالى 16 مليون نسمة وبها مباني حكومية بها مشكلات وعمرها أكثر من 100 سنة، وبالتالي الحلم الكبير لم يكن يتحقق في قلب القاهرة.

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وأضاف محلب خلال حلوله ضيفا مع الزميل محمد مجدى السيسى فى الفقرة الرئيسية للتغطية الموسعة اليومية على الصفحة الرئيسية لليوم السابع، على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الاثنين، وهو الظهور الأول لـ"محلب" بعد غياب كبير عن الساحة، أنه على الرغم من ذلك فإن عظمة العاصمة القديمة هي التي خلقت العاصمة الجديدة لأننا نتحدث عن القاهرة، إحدى مدن العالم التي لا مثيل لها لأنها تضم كل الحضارات بدأ من الهرم إلى القاهرة الخديوية والإسلامية والقبطية.

وتابع، أن الزحام الذي يوجد في القاهرة يتطلب الكشف عن وجهها الجديد وعلينا أن نشاهد ميدان التحرير والقاهرة الفاطمية وغيرها، وكان يجب أن نخلخل الكثافة ويتم عمل شبكة اتصالات بالمدن الجديدة من خلال القطار المعلق وغير ذلك.