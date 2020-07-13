شكرا لقرائتكم خبر عن محلب فى لايف الخليج 365 عن ملف التعديات: اللى بيعمله السيسى تصحيح لأخطاء الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، أن الرئيس السيسى يقود مسيرة التنمية الكبرى لإحداث تغيرات فى مصر لخدمة المواطنين.

حذر المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، من التعدي على أراضي الدولة والتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، قائلاً "الرئيس عبدالفتاح السيسي قالها صراحة وأكد أنه لا تعايش مع الخطأ وأنه سيتم موجهته" ، مضيفاً "لو استمر التعديات والبناء العشوائي هتروح القاهرة وسينعدم الأمان بها، وبالتالي التوقف عن البناء العشوائي كان هام جدا"ً.

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وأضاف "محلب"، خلال حلوله ضيفا مع الزميل محمد مجدى السيسى فى الفقرة الرئيسية للتغطية الموسعة اليومية على الصفحة الرئيسية لليوم السابع، على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الاثنين، وهو الظهور الأول لـ"محلب" بعد غياب كبير عن الساحة، أن التعديات على أراضى الدولة بمثابة "تحدي التحديات"، بدأت صغيرة من خلال بناء صغير على أرض زراعية فلا يوجد رادع بالتالي تزداد وتتوسع، مشددا على أنه دائما الخطأ يتلوه خطأ آخر.

وتابع "محلب" تآكل الرقعة الزراعية آتى في في وقت معين مثل قبل الانتخابات وغيرها، وكان له تأثيرات سياسية واقتصادية كبيرة.