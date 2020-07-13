التضامن : إصدار بطاقات التموين لـ 50 ألف أسرة من تكافل و كرامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه فى إطار التعاون بين وزارتى التضامن والتموين والتجارة الداخلية لتكامل الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين للمستفيدين من برنامج تكافل و كرامة و بلغ العدد الأسر المستفيدة 50 ألف أسرة من برنامج المساعدات النقدية المشروطة من تكافل و كرامة بناء علي طلب وزارة التضامن الاجتماعي وقالت الوزارة فى بيان لها، أنه تيسيرا على المواطنين فى الحصول على البطاقات التموينية تم إضافة خاصية للاستعلام عن المواطنين الذى صدرت لهم بطاقات تموينية و ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني HTTPS://tk.moss.gov.eg/، للاستعلام عن وجود بطاقة تموين من عدمه و سرعة التوجه إلى الإدارة الإجتماعية التابعة لسكنه للحصول على بطاقته التموينية.

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