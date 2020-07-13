شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة.. قصة شلل لطفي لبيب ومستجدات جثث شاطئ النخيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تغطية خاصة لليوم السابع، قدمها الزميلان محمد السيسى، ورغدة بكر، استعراض فيها عدد من أهم الأخبار على الساحة المحلية والفنية والرياضية.

واستعرضا خلال النشرة، تصريحات الفنان الكبير لطفى لبيب، الذى أكد أنه يرفض أن يكون نصف ممثل بسبب تأثير الإصابة بجلطة المخ على الجانب الأيسر من جسده، وأوضح الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع إنه لا يستطيع ان يتوقف عن الفن والتمثيل قائلا:" ما اقدرش أقول هابطل فن لكن مش عاوز أمثل علشان آكل عيش ولا علشان آخد فلوس بس ، أنا الحمد لله مستور ومش محتاج، أنا عاوز أعمل دور حلو".

وتناولت التغطية، خبر وفاة مدير مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف الأسبق بكورونا، الذى لفظ انفاسة الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى التأمين، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

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كما جاء في التغطية، أعلن عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، اتخاذه كافة الإجراءات القانونية لكل من أساء فى حقه وحق ابنته من متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بعدما تنمر بعض المتابعين على ملابس ابنته التى لم تتجاوز الثلاث سنوات، وأكد السولية، "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر لكل من أساء في حقى أو فى حق أى فرد من أفراد أسرتي".

واستعرضا الزميلان خلال التغطية، أخر حادث غرق المواطنين على شاطئ النخيل بالإسكندرية، حيث تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شاطئ النخيل للمرة الثانية اليوم لمتابعة إجراءات إقامة سور بطول الشاطئ، يرافقه اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف؛ وتقدم بالعزاء إلى الأسرة التى راح ضحيتها 4 افراد مؤكدا حرص المحافظة على انتشال الجثمان.

حشد محافظ الاسكندرية رجال قوات الإنقاذ البحرية لانتشال جثمان الطفل الغريق المتبقى بشاطئ النخيل بـ 6 أكتوبر بالعجمى وذلك رغم ارتفاع الأمواج وكثرة الدوامات بالمنطقة، وطالب المحافظ الجهات المعنية، بتوفير كافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين والإنقاذ البحرى وحمايتهم من الارتطام بالصخور اثناء عملية انتشال الجثمان.

وتناولت التغطية، إعلان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي إصدار البنك العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ 10 جنيهات فقط، من المتوقع أن تبدأ مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي، المنشأه في العاصمة الإدارية الجديدة.