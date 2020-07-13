شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. وزير خارجية إثيوبيا ينفي بدء ملء خزان سد النهضة منذ 8 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها نفى وزير خارجية إثيوبيا بدء ملء خزان سد النهضة منذ 8 يوليو، وتأكيد البنك المركزي أن العملات البلاستيكية من فئة 10جنيهات لن تلغي القديمة، وتحركات الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبى العالمى، واللواء طبيب مجدى أمين مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

نفى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم الاثنين، فى تصريح بثته قناة سكاى نيوز، ما يتم تداوله إعلاميا حول بدء ملء خزان سد النهضة منذ الأربعاء الماضى 8 يوليو.

قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، إن إصدار البنك العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ 10 جنيهات فقط، من المتوقع أن تبدأ مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي، المنشأه في العاصمة الإدارية الجديدة.

تسعى الحكومة المصرية في الوقت الحالي، لإنجاز أحد الملفات الهامة وهى التحول من الاعتماد على البنزين إلى الغاز الطبيعى للسيارات التي مضى على تصنيعها 20 عاما وأكثر، وهى خطة مشتركة تعمل عليها عدد من الوزارات وهى "الصناعة والإنتاج الحربى والبترول وقطاع الأعمال العام" بجانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يدخل بجانب تمويلى.

تعمل الحكومة على برامج جديدة للتعامل مع السيارات في مصر، تعتمد على التوسع في السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، إضافة إلى تعميق تصنيع السيارات والتأكيد على أن تكون غير ضارة بالبيئة، والاعتماد على تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وأخيرا التوجه لتخريد السيارات القديمة، فكيف يتم ذلك؟

طوال الأعوام الثلاثة الماضية، تمكن الجنيه المصرى من الحفاظ على مستوى أدائه الجيد ليظل الأكثر تماسكاً بين عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، والأقل تأثراً بتداعيات جائحة كورونا، وهو ما يقدم برهاناً جديداً على رؤية الدولة الثاقبة وسياساتها الناجحة فى إدارة الملف الاقتصادى واتخاذ الإجراءات الكفيلة للنهوض بالاقتصاد المصرى على الأصعدة كافة.

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البنك المركزي يدعو المواطنين لعدم الكتابة على النقود: يكلفنا مبالغ باهظة

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