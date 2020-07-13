شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو من مقر مرور الجيزة.. والمواطنون: "خلصنا ورقنا فى 5 دقائق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "خلصنا ورقنا فى خمس دقايق"، بهذه الكلمات تحدث المواطنون من داخل مقر الإدارة العامة لرمرو الجيزة ووحدة تراخيص الدقى بعد نقل المقر لطريق الواحات.

وأكد المواطنون، أنه يتم التعامل فى المبنى وفقا لمنظومة الكترونية فى أسرع وقت، مما يوفر الوقت والجهد والبعد عن العناء، وتقدموا بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وبدء العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقى اعتباراً من يوم السبت الماضى بعد نقل الأعمال من المقر القديم الكائن بمنطقة بين السرايات بالدقى إلى المقر الجديد بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، مما ساهم فى سهولة الحركة المرورية وتخفيف حالة التكدس بتلك المنطقة.

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ويضم المقر الجديد يضم عدد من المبانى " الإدارة العامة لمرور الجيزة – مجمع خدمى مرورى متكامل لمرور الدقى ويشمل " وحدتى تراخيص تسيير وقيادة " – نيابة المرور – مكتب الشهر العقارى – مدرسة تعليم القيادة – مناطق لتقديم الخدمات للمواطنين".

وتم إتباع أحدث الأساليب لتصميم المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقى لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، حيث يتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، كما تم توفير أماكن لانتظار السيارات مزودة بمظلات متطورة ومخصص بها أماكن مجهزة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تخصيص مساحات تسع لعدد كبير من السيارات للفحص واختبارات القيادة وبما يسهم فى تقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر.

يأتى هذا فى ضوء السعى الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وحرصاً على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، وفى إطار الاستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال، وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية.. وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد.

وشرح خبراء ومتخصصون فى المرور أهمية المبنى الأسطورى الجديد، حيث أنه يوفر مزيد من الوقت للمواطن، ويقدم الخدمات وفقاً لمنظومة الكترونية متكاملة.

ومنذ أن يطأ المواطن قدميه مبنى المرور الجيد، يكتشف التعامل الإلكترونى السريع، ووجود استراحات ضخمة للمواطنين يجلسوا عليها بعد الحصول على رقم، ثم انتظار النداء الآلى والتوجه للشباك لإنهاء الأوراق، حيث يتم العمل بمبدأ الشباك الواحد لتوفير الوقت وعدم تعرض المواطن لأى عناء.