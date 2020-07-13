شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة قاضى فى سجون أردوغان: أحد الحراس هدده بالقتل أثناء تعذيبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام تركية أن انتهاكات لحقوق الإنسان تمارس بشكل ممنهج داخل السجون التركية، مؤكدة أن المعتقلين يشهدون صنوفا من التعذيب والتنكيل فى السجون .

وذكرت وسائل إعلام تركية أن سجن كسكين في كريكاله الذى تم فيه اعتقال حسام الدين أوغور عضو المحكمة العليا السابق منذ أربعة سنوات وقد أفادت الأخبار تعرضه للتعذيب على أيدى الحراس.

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وأوضحت الات ديلارا أوغور ابنة عضو المحكمة العليا السابق التعذيب الذى تعرض له والدها بعدما حكمت عليه الدائرة الجنائية التاسعة للمحكمة العليا في فبراير 2019 بالسجن لمدة 10 سنوات و6 اشهر .

وأكدت ابنة القاضي أن أحد الحراس بالسجن ضربه وطرحه أرضا، وقال إنه سيخرج من هنا جثة هامدة.

وقالت إنه إذا لحق بوالدها أية أضرر فإن المسئولين هم الحراس الحاليين ومديري المؤسسة وقضاة التنفيذ والمدعي العام للسجن .

وقد كتبت الابنه على تويتر: "هل تساعدوني في افضاح وكشف تعرض والدي للتعذيب من قبل 5 حراس وكأنه لا يكفي اعتقاله في حجرة لمدة 4 سنوات. فالممارسات التى تنتهجها إدارة السجن تعسفية وغير قانونية.