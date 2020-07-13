شكرا لقرائتكم خبر عن تعالي يا نور قلب أمك.. 20 غواصا ومش قادرين يوصلوا لجثة طالب غريق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مأساة كبيرة شهدتها محافظة كفر الشيخ، بطلها هذه المرة شاطئ بلطيم الذى كان شاهدا على غرق طالب جامعى، وسط حالة من الحزن والصدمة على أسرته.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز المشاهد فى قصة هذا الطالب الغريق، وما تعيشه أسرته حاليا من مشاهد يرثى لها.

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ويكثف رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة كفر الشيخ، وعدد من الشباب المتطوعين من أبناء المحافظة ومن شباب محافظة الإسكندرية، جهودهم للبحث عن جثمان نور.س.ا.ق طالب بكلية الهندسة، من قرية الرغامة التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الرابع على التوالى.