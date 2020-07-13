المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ينتخب هيئة المكتب بحضور 52 عضوًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت الجلسة الإجرائية للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، اليوم الاثنين، بأغلبية حضور بلغت 52 عضوًا، بناء على دعوة نقيب المهندسين لأعضاء المجلس الأعلى.

في بداية الجلسة، وجّه هاني ضاحي، نقيب المهندسين الشكر لأعضاء المجلس الأعلى المنتهية عضويتهم، وهنأ الأعضاء الجدد ووجّه الشكر لهيئة مكتب النقابة العامة المنتهي ولايتهم، لما قدموه وبذلوه من جهد من أجل رفعه نقابة المهندسين المصرية.

واستعرض ضاحي أهم الإنجازات التي نفذت في الفترة السابقة وأهمها زيادة المعاشات وانتظام صرفها للمهندسين وأسرهم، وما يتم تقديمه من خدمات الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم خلال هذه الفترة العصيبة وجميع مشروعات الإسكان، وما تم من إجراءات في مجال التعليم الهندسي، والارتقاء بالمهنة وما تم من مجهودات في قانون المصالحة على مخالفات البناء، وإجراءات نهو قانون نقابة المهندسين.

ودعا جميع المهندسين المصريين للارتباط بنقابتهم والعمل جميعًا بروح الفريق، مؤكدًا أن نقابة المهندسين العريقة هي بيت كل المهندسين المصريين وهي الحصن والمنبع الذي يتحقق فيه رفعة شأنهم المهني وتحقيق الأهداف القومية للدور المهني للنقابة، وأثنى على ما بذلوه للوطن من مجهود واشتراكهم الفاعل في تحقيق وإنجاز المشروعات القومية التي بلغت 2.2 تريليون جنيه.

وأجريت الانتخابات على 6 مقاعد لتشكيل هيئة المكتب الجديدة، وأسفرت عن فوز كل من:

1- المهندس أحمد عثمان، وكيلاً للنقابة بأغلبية الأصوات.

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2- المهندس محمد عبدالعظيم وكيلاً للنقابة بأغلبية الأصوات.

3- المهندس محمود مغاوري أمين عام بالتزكية.

4- المهندس محمد ناصر حسين أمين صندوق بأغلبية الأصوات.

5- المهندسة زينب عفيفي أمين عام مساعد بأغلبية الأصوات.

6- المهندس أحمد حشيش أمين صندوق مساعد بأغلبية الأصوات.

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