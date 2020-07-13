"٥٩ مرشحًا لمجلس الشيوخ في اليوم الثالث وبراءة محام من قتل شاب بالأميرية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ"التخابر مع داعش" لجلسة 10 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش"، لجلسة 10 أغسطس لاستكمال فض الأحراز.

رئيس الوطنية للانتخابات: ٥٩ مرشحًا تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح

انتهى اليوم الثالث على التوالي، لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، وذلك عقب إغلاق أبواب لجان المتابعة في 27 محكمة، وتستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى 18 يوليو الجاري بمقر المحاكم الإبتدائية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن لجان المتابعة أغلقت ثالث أيام باب الترشح بعد أن تلقت ٥٩ مرشحًا سواء بالنظام الفردي (مستقل أو حزبي) أو بنظام القوائم، ليرتفع إجمالي من تقدموا في الأيام الثلاثة الماضية ٣٨٢ مرشحا.

الداخلية تكشف حقيقة قيام خارجين على القانون بسرقة عقارات سكنية بالشرابية

نفى مركز الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً استغاثة مواطنين من قاطنى منطقة عزبة أبو خليفة بدائرة قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، لقيام أشخاص خارجين على القانون بتسلق أسطح العقارات سكنهم وسرقة محتوياتها.

"الفرق رهيب".. كواليس اليوم الأول للعمل داخل مقر تراخيص الدقي الجديد

بعد استكمال الأعمال الإنشائية والتكنولوجية بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة الذي يضم وحدة تراخيص الدقي بطريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر، بدلا من منطقة بين السرايات، بدأ المقر في استقبال المواطنين من راغبي الحصول على خدمات تراخيص التسيير والقيادة؛ ليسهم في تقديم خدمة مرورية أفضل.

لتوفر ركن الدفاع عن النفس.. الجنايات تبرئ محام من قتل شاب في الأميرية

Advertisements

قضت محكمة جنايات الأميرية، المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، ببراءة المحامي أحمد عصام من اتهامه بقتل شاب في الأميرية.

وترافع المحامون مصيلحي بكر، ومحمد سيد عيد، ومحمود زكريا عن المتهم، ودفعوا بتوافر ركن الدفاع الشرعي عن النفس، ومشاهدة الفيديوهات التي تثبت دفاع المتهم عن نفسه ضد المجني عليه وآخر.

ارتكبوا 7 حوادث.. ضبط تشكيلين عصابيين في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

مستند| حكم قضائي يقر المساواة في الميراث بين المسيحيين بدون موافقة الأطراف

قضت محكمة استئناف القاهرة (شئون الأسرة)، بتأييد حكم قضائي أقر تطبيق الشريعة المسيحية في المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة.

القانون لا يعاقب الأطفال دون 12 عامًا.. تسليم طفلة أوسيم المتهمة بقتل أخرى لعمتها

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، تسليم الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا، المتهمة بقتل طفلة أخرى عمرها 4 سنوات، وشنقها تقليدًا لفيديوهات شاهدتها على موقع "اليوتيوب"، أسفل سلم عقار بمنطقة أوسيم، إلى عمتها مع أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها مع اخضاع الطفلة للتأهيل النفسي من قبل مختصين نفسيين تابعين للمجلس القومي للأمومة والطفولة وخط نجدة الطفل.

الداخلية: فض 4 حفلات زفاف في الدقهلية والوادي الجديد.. وضبط القائمين على التجهيزات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها حرصا على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الحفلات والتجمعات بمحافظتي "الدقهلية، الوادي الجديد".

28 سبتمبر.. الحكم في طعن متهمي "المقاومة الشعبية بكرداسة" على أحكام الإعدام والسجن

أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار ممدوح محمد أحمد يوسف، اليوم الإثنين، طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، على أحكام الإعدام والسجن المشدد الصادرة بحقهم، لجلسة 28 سبتمبر المقبل؛ للحكم.