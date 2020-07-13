ضبط 6 متهمين بالتحرش لفظيا بالفنانة هنا الزاهد في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبى واقعة التحرش بالفنانه هنا الزاهد في الجيزة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر إحدى الفنانات من تعرضها لواقعة تحرش لفظى أثناء قيادتها سيارتها من بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

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وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وأمكن ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه الخمسة.

كانت الفنانة هنا الزاهد وثقت لحظة تعرضها للتحرش بمقطع فيديو، أظهر مجموعة من الرجال كانوا يحاولون اللحاق بها بينما كانت تقود سيارتها.

ونشرت "الزاهد" مقطع الفيدو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام"، يوثق الواقعة، وكتبت عليه: "المتحرشين".