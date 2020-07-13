أخبار مصر | الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة القادمة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة والرطوبة، محذرة المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

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وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية مصحوبة برياح نشطه على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للأتربة مما تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وتتوقع الهيئة، أن البلاد تشهد طقس يوم الأربعاء طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، فيما يكون شديد الحرارة علي جنوب وشمال الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر الجوية يوم الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية مصحوبة برياح نشطه على جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، كما تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

توقعات درجات الحرارة خلال 48 ساعة:

أما عن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء فالعظمى بالقاهرة 35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.

وتبلغ درجات الحرارة، يوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.