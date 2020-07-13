أخبار مصر | أبو شقة: الوفد يخوض انتخابات مجلس الشيوخ على كافة المقاعد الفردية بالجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو شقة: الوفد يخوض انتخابات مجلس الشيوخ على كافة المقاعد الفردية بالجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن الحزب قرر خوض انتخابات مجلس الشيوخ على جميع المقاعد الفردية في محافظات الجمهورية.

وأكد "أبو شقة" في تصريحات له، أن حزب الوفد كحزب فعال ورئيسي ولاعب قوي على الساحة السياسية يمثل عمود الخيمة في أي بناء ديمقراطي القائم على تفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن الحياة السياسية في مصر تقوم على مبدأ التعددية الحزبية.

وقال رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيعلن أسماء المرشحين على المقاعد الفردية بشكل نهائي خلال ساعات بعد التنسيق مع لجان المحافظات واستطلاع رأيها في المرشحين واستيفاء الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة.

فتح باب الترشيح

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جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قررت فتح باب الترشيح لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بداية من السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الخارج أيام الأحد والاثنين ٩ و١٠ أغسطس ٢٠٢٠، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تقرر إقامة الانتخابات في الداخل أيام الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠على أن تعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٠.

وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.

ويتكون مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.