شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في علوم الطبيعة يكشف مميزات وفوائد العسل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال شهاب الدين سعد، الباحث في علوم الطبيعة، إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النحل وذلل له الطبيعة بأكملها، فتقوم النحلة بالطيران حوالى 3 كيلو للبحث عن زهرة معينة وبعد ذلك تعود إلى مسكنها.
وأضاف «سعد»، خلال لقائه ببرنامج «نبض مصر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام البقلي، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن النحل فيه شفاءا للناس، ويخرج من بطونه أشياء لا يتخيلها الإنسان، مثل العسل بكل أشكاله، وغذاء الملكات، قائلا: «النحل يعيش حياة غريبة جدا داخل الخلية، فكل الحشرة تعمل داخل الخلية فنتعلم منهم الاجتهاد والقضاء على البطالة، فميزهم الله سبحانه وتعالى بافراز مادة صمغية لحماية خليته من التلف تحت أي ظرف».
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