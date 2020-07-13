شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد»: سنخوض انتخابات مجلس الشيوخ على جميع المقاعد الفردية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب قرر خوض انتخابات مجلس الشيوخ على جميع المقاعد الفردية في محافظات الجمهورية.

وأكد «أبوشقة» بحسب بيان، أن حزب الوفد كحزب فعال ورئيسي ولاعب قوي على الساحة السياسية يمثل عمود الخيمة في أي بناء ديمقراطي القائم على تفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن الحياة السياسية في مصر تقوم على مبدأ التعددية الحزبية.

وقال رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيعلن أسماء المرشحين على المقاعد الفردية بشكل نهائي خلال ساعات بعد التنسيق مع لجان المحافظات واستطلاع رأيها في المرشحين واستيفاء الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة.