شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية يبدأون العمل على مشروعات الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجراء أبحاث علمية فى مجالات الذكاء الاصطناعى والروبوتات والبرمجة وعلوم التصميم.

وأشارت الجامعة إلي أنه تم توفير البيئة المناسبة لتشجيع هؤلاء النابغين لتمكينهم من التعامل مع أحدث التكنولوجيات باستخدام التقنيات المتطورة التي تتيحها البنية التحتية الفائقة للمقر بالعاصمة الإدارية مع مساعدتهم على الابتكار والتميز من خلال التواصل مع الأكاديميين والباحثين فى ألمانيا وجميع أنحاء العالم بهدف توطين أحدث التكنولوجيات في مصر والمنطقة تحقيقاً لرؤية الدولة المصرية ودولة ألمانيا للجامعة الألمانية الدولية لتكون مركزاً علمياً وبحثياً وثقافياً بين أوروبا وإفريقيا.

وتقدم الجامعة الألمانية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية التخصصات الحديثة المستقبلية في مجالات التكنولوجية الحيوية والهندسة والذكاء الاصطناعي والتصميم والإدارة وإنتاج الدواء، ضمن الاتفاقية الدولية بين مصر وألمانيا.