شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعليق القداسات في كنائس القاهرة والإسكندرية حتى 3 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن القمص بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.

وأوضح متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين، أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة) سيتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى الاثنين ٣ أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات.

كانت اللجنة الدائمة في المجمع المقدس قررت في بيانها الأخير، برئاسة البابا تواضروس الثاني، تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية حتى منتصف يوليو، مع إعادة تقييم الموقف وقتها، نظرًا لأن المحافظتين تشهدان ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى بفيروس كورونا.