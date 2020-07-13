شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «محلية النواب»: مؤسسات الدولة تعمل بشكل متناسق لإنجاح منظومة العشوئيات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه اهتمامًا بالغًا لملف المحليات، مضيفا أن الدولة بكل مؤسساتها تعمل بشكل متناسق مع بعضها البعض في سبيل إنجاح منظومة العشوائيات.
وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نبض مصر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الرئيس السيسي تحدث لأول مرة عن ملف المواقف، التي عانينا من الحديث عنها مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوى، قائلًا: «بعض المسcولين كانوا يناقشون معنا أزمة ملف العشوئيات ولكن دون جدوى، ولم يتم التحرك فيه إلا بعد حديث الرئيس»، مشيرًا إلى أن الرئيس أرسل رسائل جدية من خلال حديثه عن هذا الملف، وتصدى للذين حاولوا استغلال جائحة «كورونا» وتحقيق مكاسب مادية.
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