شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب»: الشعب يشعر بما يقدمه السيسي من إنجازات في ملف العشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن إرادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على العشوائيات وجهت بشكل قوي للمحافظين إبان جائحة كورونا عندما تحدث عن البناء المخالف، مؤكدًا أن الدولة تمتلك الإرادة حينما يكون هناك التوجيه الصحيح للقضاء على العشوائيات.

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نبض مصر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع القضاء على العشوائيات في خلال 6 سنوات بحوالي 36 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يشعر بما يقدمه الرئيس من إنجازات تحديدا في هذا الملف، ووضع الكثير من الخطط والرؤى للقضاء على العشوائيات والفساد داخل المحليات.