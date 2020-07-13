شكرا لقرائتكم خبر عن «بارزانى» يعزي السيسي في وفاة قنصل مصر لدى أربيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الزعيم الكردي، مسعود بارزاني، واجب العزاء، للرئيس عبدالفتاح السيسى، في وفاة قنصل مصر لدى أربيل، أحمد جهاد سعيد حارس.

ونقل عزاء بارزانى إلى الرئيس السيسي، هيمن هورامي، العضو القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، صباح الإثنين، خلال زيارة خاصة أوفده فيها بارزانى إلى قنصلية مصر بأربيل عاصمة إقليم كردستان.

وشدد «هورامي» على إشادة بارزاني بجهود القنصل المصرى الراحل في توطيد العلاقات بين القاهرة وأربيل ودعم العلاقات التاريخية بين الجانبين، مؤكدا على دور السياسة الخارجية المصرية في دعم حقوق شعوب المنطقة والعالم في ظل حكم الرئيس السيسي.

وقدم مكتب العلاقات الخارجية بالحزب الديمقراطى الكردستانى، اليوم الإثنين؛ واجب العزاء في قنصل مصر لدى أربيل، ووجه المكتب برقيات عزاء ثلاث لوزير الخارجية سامح شكرى، والسفير المصري لدى العراق، والقنصلية المصرية في أربيل.