شكرا لقرائتكم خبر عن والد المتهم بنشر صور فاضحة لزوجته: «ابني غلطان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعترف سامي عنب، والد الزوج المتهم بنشر صور زوجته عاريه وتبادلها مع أصدقاء له، بخطأ نجله أحمد، مشيرًا إلى أن الخطأ يتحمله الطرفان، رافضًا تبرئة ذمة الزوجة من المشاركة في الجريمة.
وكشف والد الزوج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «المحور»، أن أهل الزوجة أعلنوا عن استعدادهم للصلح مقابل مبلغ 50 ألف جنيه، و3 آلاف جنيه شهريًا نفقة للطفلة ابنتهم.
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