شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية نشر زوجها صورها عارية: «كان متعاطي وعشت أيام سودة معاه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر فضائية المحور، قضية المواطنة هدى، التي قام زوجها بنشر صورها بملابسها الداخلية وإرسالها لإصدقائه بعد طلبها الطلاق.

من جانبها قالت الزوجة هدى، إن زواجها كان زواجًا تقليديًا، حيث تم بعد فترة خطوبة استمرت ثمانية أشهر، ونظرًا لظروف عمل الزوج لم تستطع التعرف عليه بشكل كبير، قائلة: «بعد أول أسبوع زواج بدأ بضربي وشرب المخدرات وعصبي ومبيشتغلش.. كانت أسوأ سنة في حياتي».

وأضافت هدى، خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل»، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع عبر قناة «المحور»: «كان بيدخل أهله في كل حاجة.. حتى الأكل مكنش بيجبلي حاجة غير لما يقول لأهله الأول، وكان بيضربني قدام بنتى اللى عندها 3 شهور، وقدام قرايبه».