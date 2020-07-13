شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «البحوث الزراعية»: لولا البحث العلمي والزراعي لتعرضت مصر لمجاعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه «لا يوجد أمام العالم إلا سلاح البحث العلمي للتصدي للتصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، وأصبح جلياً للعالم أجمع أن الأزمة لم تفرق بين غني وفقير أو بين دولة متقدمة وأخرى نامية، وأن الحلول لا تنبع إلا من خلال البحث العلمي والتطبيقي منه بشكل محدد».

وأضاف «سليمان»، خلال الجلسة الخامسة من مؤتمر تحديات الزراعة في عصر «كورونا» بعنوان «البحوث الزراعية وتحديات التمويل والتطوير والإنتاج الزراعي النباتي، في ظل أزمة «كورونا»، الاثنين: «البحث العلمي حقق طفرة كبيرة في ضوء رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطويع البحوث لخدمة المجتمع، والدولة تركز اهتمامها للتحول للبحوث التطبيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية».

وتابع: «مفهوم الكفاءة العلمية يعتمد على التعاون بين المراكز البحثية والجامعات، لرفع جودة البحوث وخدمة خطط التحديث التي يتبناها الرئيس السيسي، والعمل الجماعي للباحثين يخلق فكرة متميزة تحقق الجدوى الاقتصادية منها يما يتوافق مع الابداع العلمي في البحوث وخاصة الزراعية منها لارتباطها بكيان اقتصادي كبير وهو القطاع الزراعي».

وأشار إلى «تنامي وتيرة الاهتمام بالنشر العلمي تتنامي والنشر الدولي، والاهتمام بالأبحاث ذات القيمة التطبيقية بتشجيع من وزير الزراعة، ولولا البحث العلمي ومركز البحوث الزراعية لتعرضت مصر لمجاعة، وكانت إنتاجية مصر من القمح على سبيل المثال في الثمانينات 8 إرادب والآن نصل إلى 18 أردب، وهو ما يؤكد أن البحث العلمي ما ساعد في سد الفجوة».

وواصل قائلًا: «وفي الأرز، تتصدر مصر دول العالم في وحدة المساحة ولا توجد في مصر أي فجوة في السكر ومخازن مصر مليئة بالاحتياطي، ولكن ما يقال عن فجوة هو باب موارب لفتح الاستيراد وترتيب إنتاجنا في العالم من إنتاجية الفدان في القصب الثالث بـ115 طنًا من الهكتار، وهكذا الحال في أصناف القطن لدينا ما هو فائق النعومة والطول، وفي قطاع الثروة الحيوانية لم نتعرض لإصابة واحدة في الحمى القلاعية والجلد العقدي، وهو جهد كبير من معاهد الإنتاج الحيواني».

ولفت «سليمان» إلى أنه «في نطاق المحاصيل البستانية والخضر أوضح أنه لا توجد أزمة في الإنتاج ويتم تصدير الفائض، ولكننا نعاني من عجز في إنتاج التقاوي المحلية للخضر، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بإنتاج التقاوي والمتابعة مستمرة من وزير الزراعة، وقريباً سيتم الإعلان عن مفاجأة في هذا المجال».

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وأكد أنه «في ظل جائحة كورونا تمكنت مصر من تصدير الموالح لإسبانيا رغم أهميتها عالميا في إنتاج البرتقال، وكذلك تمكنت من فتح أسواق عديدة لمحاصيل مختلفة، وهذه نتيجة البحث العلمي الذي يعد سلاحًا تقدمت به العديد من الدول ومن بينها اليابان وألمانيا، وأي دولة دون بحث علمي في عداد الأموات، وفي ظل الجائحة لم يصمد أي قطاع إلا الزراعي والبحث العلمي».