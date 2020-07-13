شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزير التعليم حول تأخر افتتاح مركز العلوم والتكنولوجيا بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب عبدالحميد كمال، طلب إحاطة عاجل إلى وزير التربية والتعليم، حول مشاكل وعدم افتتاح مركز العلوم والتكنولوجيا بالسويس.

وقال «كمال» إنه استنادا للمادة 134 من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب يطالب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بتوجه طلب إحاطة عاجل واستدعاء وزير التربية والتعليم حول صرف ما يزيد عن 60 مليون جنيه على المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالسويس وحتى الآن لم يتم افتتاحه رسميا.

وأضاف النائب أنه «حتى الآن لم يتم تشغيل واستكمال والانتهاء من 19 حوضا للأسماك والأحياء المائية والتى تصل مساحتها لما يزيد عن 200 م 3 مياه على البحر مباشرة وعلى بعد حوالي كيلو متر من متحف السويس الاثري بمنطقة بورتوفيق بمنطقة حوض الدرس، فضلا عن عدم ترجمة شرطين من اللغة الانجليزية واللغة العربية للطلاب ورواد المركز بالاضافة إلى لعدم وجود تعاقدات للصيانة والاجهزة والمصاعد الكهربائية والمعدات برغم من إن المركز يعتبر الاول من نوعه في منطقة البحر الأحمر والقناة وسيناء ويعتبر الخامس على مستوى الجمهورية، غيرأن عدم الانتهاء من تشغيل الاكوريم لأحواض الأسماك والأحياء المائية وعدم وجود ميزانية ولائحة مالية للمركز، كل ذلك قد أحال عن عدم الافتتاح الرسمي وانتهاء التجهيزات وعدم استفادة أبناء وطلاب السويس من المركز وتأخير افتتاحه رغم مرور 3 محافظين وحكومتين أي ما يزيد على 6 سنوات منذ إنشائه عام 2014».