شكرا لقرائتكم خبر عن والدة ضحية نشر زوجها صورها عارية: «اتمنيت الموت لما شوفت فضيحة بنتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت والدة هدى، الزوجة التي قام زوجها بإرسال صورها عارية لأصدقائه بعد طلبها للطلاق منه، إنها كانت ترغب في استقرار بنتها في منزل زوج محترم يُقدرها.

وأضافت والدة هدى، خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل»، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع عبر قناة «المحور»: «بنتي قعدت معانا أكتر ما راحت بيت جوزها، وكنا كل يوم قاعدين في رعب وخايفين عليها من كتر الخناقات بينهم».

وكشفت أنها كانت تتمنى الموت بعد نشر صور بنتها على الإنترنت، معقبة: «ومبقناش عارفين نمشي في الشارع».

وطالبت والدة هدى بمساعدة ابنتها لاسترجاع حقها وحق طفلتها من زوجها، وتطبيق العقاب عليه بتهمة التشهير بابنتها.