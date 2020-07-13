شكرا لقرائتكم خبر عن أغلبها مشادات كلامية.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لمفاوضات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن الأيام الأخيرة شهدت عدة اجتماعات للتفاوض حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، مضيفا أن أغلبها مشادات كلامية أمام مراقبين من الاتحاد الأفريقي.
وأضاف علام، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الاتحاد الأفريقي كان شاهدا على الاجتماعات وعرض كل طرف وجهة نظره ومن المتوقع أن يستمر عدم التوافق في اجتماع اليوم والذي يعد الاجتماع الأخير في هذه الجولة.
وتابع: «الجانب الإثيوبي يطلب عدم إلزامه بأي شيء فيما يخص ملء السد على أن يفعل ما يشاء دون موافقة الأطراف المعنية، كما يرفض وجود آلية لفض المنازعات في ظل وجود مشاكل قانونية وفنية».
وأوضح أن إصرار إثيوبيا وتعنتها لا يوصف إلا بالبلطجة السياسية، مؤكدا أن المفاوض المصري يتحمل الكثير.
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