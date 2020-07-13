شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: مليون و105 آلاف راكب استخدموا مترو الأنفاق الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل، في إحصائية لها، أن مليونا و105 آلاف راكب استخدموا مترو الأنفاق، أمس الأحد.

وقالت الوزارة إن ٥٢٦ ألف راكب استخدموا الخط الأول حلوان/ المرج، في الوقت بلغ عدد ركاب الخط الثاني شبرا الخيمة / المنيب ٤٩٣ ألف راكب، كما بلغ عدد ركاب الخط الثالث ٨٥ ألف راكب.

يأتي ذكم فيما بلغ عدد ركاب قطارات السكة الحديد ٦٣٥ ألف راكب من خلال ٨٦٧ رحلة.