شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: مليون و105 آلاف راكب استخدموا مترو الأنفاق الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة النقل، في إحصائية لها، أن مليونا و105 آلاف راكب استخدموا مترو الأنفاق، أمس الأحد.
وقالت الوزارة إن ٥٢٦ ألف راكب استخدموا الخط الأول حلوان/ المرج، في الوقت بلغ عدد ركاب الخط الثاني شبرا الخيمة / المنيب ٤٩٣ ألف راكب، كما بلغ عدد ركاب الخط الثالث ٨٥ ألف راكب.
يأتي ذكم فيما بلغ عدد ركاب قطارات السكة الحديد ٦٣٥ ألف راكب من خلال ٨٦٧ رحلة.
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الوضع في مصر
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اصابات
82,070
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تعافي
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