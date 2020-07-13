شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ينعى محمد منير: «كان مشاغبًا على غرار القامات الكبرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي الكبير محمد منير الذي وافته المنية، ظهر الاثنين.

وقال «رشوان»، في بيان: «إنني احتسب عند الله سبحانه، محمد منير القيمة والقامة والذي جمعتني به صداقة ممتدة عقودا أربعة، وتواصل لم ينقطع وخصوصا طوال الشهور الأخيرة كان آخره ساعة دخوله المستشفى في مرضه الأخير».

أضاف: «لقد كان منير مخلصا لكل ما يعتقده وجريئا في إعلانه، وكاتبا ساخرا ومشاغبا على غرار القامات الكبرى في هذه المدرسة الصحفية العريقة بالصحافة المصرية. ولم ينقطع منير أيضا عن انشغاله بشؤون نقابته العريقة، ولم يبخل أبدا بدور أو بنصيحة من أجل صالحها وصالح زملائه وأعضائها طوال مسيرته المهنية والنقابية الممتدة».

واختتم قائلًا: «رحم الله فقيدنا الغالي الكبير وتقبله في فسيح جناته، وخالص العزاء لشقيقه الزميل العزيز حازم منير ولبناته الثلاث ولزوجته وكل أهله وذويه، وألهم الصبر والسلوان كل محبيه وأصدقائه وتلاميذه وكل أعضاء نقابة الصحفيين».