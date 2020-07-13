شكرا لقرائتكم خبر عن لجهوده وإنجازاته التنموية.. الجامعة العربية تمنح السيسي درع العمل التنموي العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الدورة العادية الـ«49» للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك أعمالها برئاسة أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك رؤيتها في كيفية مواجهة تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاديات والمجتمعات العربية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتنسيق التعاون والتفاعل الإيجابي بين مؤسسات العمل العربي المشترك.

وأكد «أبوالغيط» في كلمته، أهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه منظمات ومؤسسات العمل العربية المتخصصة في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصادات والمجتمعات العربية نتيجة تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وذلك لما تشكله هذه المنظمات والمؤسسات من بيوت خبرة عربية في جميع المجالات التي تمس أمن وسلامة المواطن العربي.

كما أوضح الأمين العام أن المرحلة الحالية تقتضي إزكاء روح جديدة تتسم بالجدية والإخلاص والحيوية، خاصة وأن المنطقة العربية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تؤهلها لمواجهة أصعب الظروف وأقوى التحديات شريطة تبني النموذج الذي يعكس هذه القدرات والإمكانيات.

كما وافقت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك على مقترح أبوالغيط بتقديم درع العمل التنموي العربي هذا العام للرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرًا للجهود والإنجازات التنموية الكبيرة التي يقودها داخل مصر، علما بأنه سبق أن تم تقديم هذا الدرع في العام الماضي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

واطّلع الأمين العام على المبادرات والمساهمات والأفكار والإجراءات التي تبلورت نتيجة جهود قطاعات الأمانة العامة المختلفة للجامعة العربية ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك خلال الفترة الماضية ومنذ بدء أزمة فيروس كورونا، والتي يأتي في مقدمتها الإجراءات والتدابير التي شملها بيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر يوم ٦ مايو ٢٠٢٠، وكذلك الإجراءات والتدابير التي شملها بيان وقرار مجلس وزراء الصحة العرب في ١٠ يونيو ٢٠٢٠.

وفي ضوء مقتضيات ومتطلبات الفترة الحالية وأيضًا المرحلة المقبلة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، اتفقت لجنة التنسيق العليا على الالتئام أكثر من مرة سنويا لمناقشة جميع الموضوعات المرتبطة بتعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وذلك في ضوء مساحة التلاقي والتفاعل التي تتيحها منصة هذه اللجنة لمعالجة وتفادي اية سلبيات قد تنتج في حالة عدم التعاون والتنسيق بالشكل المرجو.

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كما رحب أعضاء لجنة التنسيق العليا بمبادرة الأمين العام بتشكيل فريق عمل مكونة من أعضاء للجنة تختص بإدارة أزمة كورونا بجميع أبعادها، على أن تناقش اللجنة بكامل هيئتها توصيات هذا الفريق خلال اجتماعها المقبل.