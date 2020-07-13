شكرا لقرائتكم خبر عن 750 جنيهًا مكافأة تشجيعية للعاملين في السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق وزير النقل، الفريق كامل الوزير، على منح العاملين بالهيئة والشركات التابعة للهيئة 750 جنيهًا مكافأة تشجيعية بمناسبة قرب عيد الأضحى، وتقديرًا لمجهوداتهم المبذولة لراحة جمهور الركاب، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 82,070

تعافي 24,419

وفيات 3,858

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