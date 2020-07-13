شكرا لقرائتكم خبر عن يضطرون للسفر 300 كيلو.. أهالي شلاتين يشكون من عدم تفعيل وحدة تراخيص المرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه أهالي مدينة شلاتين جنوب البحر الأحمر، معاناة شديدة في استخراج تراخيص السيارات بسبب عدم تفعيل العمل بوحدة التراخيص بإدارة مرور المدينة، ما يضطر الأهالي على السفر لمدينة مرسى علم بعد ٣٠٠ كيلو متر والمبيت هناك حتى انتهاء إجراءات الفحص والترخيص لسياراتهم بالرغم من وجود مقر لإدارة المرور.

وأكد العميد محمد صلاح، مدير إدارة مرور البحر الأحمر، أنه يجري إرسال مندوب من إدارة مرور مرسى علم إلى الشلاتين شهريًا لتجميع الرخص المنتهية وإنهائها وإصدارها وإرسالها للشلاتين وتوزيعها.

وأضاف صلاح أن وحدة مرور الشلاتين تضم إدارة للعمليات تتولي تحرير المخالفات وإجراء المعاينات في الحوادث ومراقبة السرعات على الطرق وأنه يجري دراسة احتياجات تجهيز وحدة المرور لإصدار التراخيص وذلك من الموظفين والشبكات والحواسب لتجهيز الوحدة لإصدار التراخيص في الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة، أنه سيجري التيسير على المواطنين وتوفير جميع الخدمات المرورية بمدينة الشلاتين، وأنه بحث أسباب عدم تفعيل وحدة تراخيص مرور الشلاتين حتى الآن لإصدار التراخيص الخاصة بالمركبات وذلك تيسيرا على المواطنين بالشلاتين وتوفيرا للوقت والتكاليف وعناء السفر لمدينة مرسي علم لاستخراج التراخيص، وأنه سيتم بحث الاستعداد لتسلّم مقر وحدة التراخيص الجديدة وتجهيزها بالأساس اللازم ومتطلبات ربطها بالشبكات الإلكترونية.