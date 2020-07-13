شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران قادمة من سويسرا تقل 137 سائحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي، الاثنين، رحلة طيران من سويسرا أقلت ١٣٧ سائحًا، حيث تم استقبال السائحين بتوزيع الورود ولأوراق البردي الفرعونية، وذلك حسب جدول التشغيل لحركة الطيران الخارجي الصادرة من مطار الغردقة، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بـ٦ كاميرات حرارية متطورة ضمن الإجراءات الوقائية بالمطار لتدعم الحجر الصحي.

وبحسب بيان، يأتي ذلك حرصًا على سلامة الركاب والعاملين، حيث يجري توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر، وتعديل بعض ممرات الوصول والسفر، لتسمح بدخول وخروج اعداد معينة لضبط صالات السفر والوصول بشكل أمن وزيادة منافذ الحجر الصحي بالمطارات مع تلبية كل احتياجاتهم.