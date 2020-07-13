شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار بطاقات تموينية لـ50 ألف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة ٥٠ ألف أسرة من برنامج المساعدات النقدية المشروطة من تكافل وكرامة بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي.

وتيسيرا على المواطنين في الحصول على البطاقات التموينية، تمت إضافة خاصية للاستعلام عن المواطنين الذين صدرت لهم بطاقات تموينية، عبر هذا الرابط

ويتيح الموقع الاستعلام عن وجود بطاقة تموين من عدمه، وسرعة التوجه إلى الإدارة الإجتماعية التابعة لسكنه للحصول على بطاقته التموينية.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين والتجارة الداخلية لتكامل الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.

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