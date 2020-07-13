شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تنعى والدة المخرج أسامة غريب: ندعو لها بالرحمة والمغفرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى والدة المخرج أسامة غريب والمخرجة نجلاء غريب والمخرجة إيناس غريب، التي وافتها المنية بعد صراع كبير مع المرض استمر لأكثر من سبعة أشهر.
وتقدم نقيب الإعلاميين طارق سعدة، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعين المولى عز وجل لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.
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