شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: سيارات مصر تدخل عصر الغاز الطبيعى بتوجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها آخر تطورات تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي، ومستجدات ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، وتسجيل الجنيه كأفضل أداءً بين عملات الأسواق الناشئة آخر 3 سنوات.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. سيارات مصر تدخل عصر الغاز الطبيعى بتوجيهات الرئيس.. حصر 1.8 مليون سيارة وتجديد 50 ألفاً بفائدة صفرية.. تحركات حكومية لتنفيذ التكليفات الرئاسية.. ووزيرة الصناعة: تخريد موديلات مر عليها 20 عاماً

الجنيه الأفضل أداءً بين عملات الأسواق الناشئة آخر 3 سنوات.. الحكومة: برهان جديد على رؤية الدولة الثاقبة.. ودليل على تفوق سياسات مصر فى إدارة الاقتصاد

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