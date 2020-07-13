شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية بالقاهرة: مصر ستكون شريكا أساسيا فى قمة تغير المناخ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة البريطانية بالقاهرة، أن المملكة المتحدة وإيطاليا، ستستضيفان مؤتمر الأطراف لتغير المناخ، عام 2021، مؤكدة أن مصر ستكون شريكا رئيسيا في هذا المسعى حيث يبني العالم اقتصادًا أخضر شامل.

وقال الحساب الرسمى للسفارة البريطانية عبر تويتر :"في عام 2021 ، ستستضيف المملكة المتحدة وإيطاليا مؤتمر الأطراف لتغير المناخ #COP26، أكبر قمة تستضيفها المملكة المتحدة على الإطلاق، وستكون مصر شريكا رئيسيا في هذا المسعى حيث يبني العالم اقتصادًا أخضر شامل ومستدام".



السفارة البريطانية بالقاهرة

وفى سياق آخر كشفت دراسة جديدة أن الموجات الشديدة في القطب الشمالي تحدث عادة كل 20 سنة، ولكن مع استمرار تغير المناخ في المنطقة، يمكن أن تحدث كل سنتين إلى خمس سنوات، حيث يحذر الخبراء من أن تغير المناخ وذوبان القمم الجليدية يمكن أن يثير موجات شديدة في القطب الشمالي تصل إلى ارتفاع 19 قدماً بحلول نهاية القرن.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم تجميد معظم هذه المنطقة معظم السنة، ولكن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة فترات المياه المفتوحة التي يمكن أن تؤدي إلى موجات كارثية.

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