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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المدن الجامعية للأزهر: تغيير مكونات الوجبات بناء على مقترحات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية للأزهر،اليوم، مقرات توزيع الوجبات الغذائية على الطلاب بمباني: علي بن أبي طالبٍ، وعمر بن عبدالعزيز، والإمارات، واستمع إلى مقترحات الطلاب بشأن مواعيد التوزيع.
وأبدى الدرديري سعادته بالتزام الطُّلاب، وحرصهم على مساعدة الموظفين على تأدية مهامهم، مؤكدًا أن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة اهتمامات الجامعة، وأنه لا مكان لمقصرٍ في حق طالبٍ ، كما اطمأن الدرديري على وجود الطبيب المقيم، وشدَّدَ على التزامه بالحضور اليومي مدة 24 ساعة؛ لمساعدة الطلاب حال احتياج الاستشارات الطبية ، أثناء أداء الامتحانات وما بعدها .
وقال الدرديري ، بحسب بيان الجامعة :إنه اعتبارًا من الغد ستعدَّل مكونات الوجبات الغذائية بناءً على مقترحات الطلاب، ووفقًا لتعليمات الدكتور: محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة بتيسير السبل كافة لراحة الطلاب.
وأوضح أسامة توفيق ، مدير المدن أنه يتم توزيع ما يزيد على خمسة آلاف وجبةٍ لطلاب الفرق النهائية المقيمين في المدن في هذه الأيام بإشرافٍ طبيٍّ وإجراءات احترازيَّة ووقائيَّة؛ لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وكان قد أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، قرارا بتكليف اللواء أيمن أحمد الدرديرى عبد القادر مدير عام الأمن بالجامعة بتسير أعمال رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بدرجة ( وكيل وزارة ) بجانب عمله .
إلتحق الدرديرى بكلية الشرطة وتخرج فيها فى عام 1984 م ثم التحق بالعمل فى العديد من الإدارات بوزارة الداخلية والتى تضمنت العمل فى الأمن المركزى ، ثم الحراسات الخاصة ، ثم التحق بالعمل فى الحرس الجامعى بجامعة الأزهر وظل به عدة سنوات ثم أصبح بعد ذلك مأمورا لقسم شرطة قصر النيل، ثم رقى بعد ذلك لرتبة لواء وأصبح مساعدا لمدير أمن القاهرة ، ثم بعد ذلك عاد إلى جامعة الأزهر ليصبح مديرا عاما للأمن الإدارى بالجامعة فى شهر أغسطس عام 2018 وحتى الأن .
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