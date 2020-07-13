شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المدن الجامعية للأزهر: تغيير مكونات الوجبات بناء على مقترحات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية للأزهر،اليوم، مقرات توزيع الوجبات الغذائية على الطلاب بمباني: علي بن أبي طالبٍ، وعمر بن عبدالعزيز، والإمارات، واستمع إلى مقترحات الطلاب بشأن مواعيد التوزيع.

وأبدى الدرديري سعادته بالتزام الطُّلاب، وحرصهم على مساعدة الموظفين على تأدية مهامهم، مؤكدًا أن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة اهتمامات الجامعة، وأنه لا مكان لمقصرٍ في حق طالبٍ ، كما اطمأن الدرديري على وجود الطبيب المقيم، وشدَّدَ على التزامه بالحضور اليومي مدة 24 ساعة؛ لمساعدة الطلاب حال احتياج الاستشارات الطبية ، أثناء أداء الامتحانات وما بعدها .

وقال الدرديري ، بحسب بيان الجامعة :إنه اعتبارًا من الغد ستعدَّل مكونات الوجبات الغذائية بناءً على مقترحات الطلاب، ووفقًا لتعليمات الدكتور: محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة بتيسير السبل كافة لراحة الطلاب.

وأوضح أسامة توفيق ، مدير المدن أنه يتم توزيع ما يزيد على خمسة آلاف وجبةٍ لطلاب الفرق النهائية المقيمين في المدن في هذه الأيام بإشرافٍ طبيٍّ وإجراءات احترازيَّة ووقائيَّة؛ لتفادي انتشار فيروس كورونا.

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