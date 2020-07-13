"الصحة" توجة العاملين بعقد اجتماعات للوقاية من كورونا إلكترونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت وزارة الصحة والسكان العاملين فى القطاعين العام والخاص بتقليل الاجتماعات التى تعقد وجها لوجه للحماية من عدوى كورونا وطالبت العاملين باستخدام وسائل عقد الاجتماعات عبر الوسائل الإلكترونية .
وكان الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية المشرفة على علاج كورونا بوزارة الصحة والسكان أكد أن هناك تراجع فى أعداد الإصابات اليومية المتعلقة بفيروس كورونا بفضل الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والزحام والطفرة التى حدثت فى الفيروس وجعته ضعيفا مضيفا أن الإصابات فى تراجع ومضاعفات الإصابة أقل حدة من ذى قبل.
وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية المشرفة على علاج كورونا بوزارة الصحة والسكان فى تصريح لليوم السابع أن الدولة تبذل جهود كبيرة فى علاج المصابين بكورونا وتوفر كل الإمكانات الطبية والدوائية وتابع : نسلك كل الطرق لتوفير سبل العلاج الآمن للمصابين مشيرا إلى أنه يوجد عدد كبير من الأسرة متوفر وقال هناك انخفاض فى الوفيات مؤكدا أن نسبة الوفيات بلغت 4.7 % بينما المتوسط العالمى يصل إلى 5 % .
وتابع رئيس اللجنة العلمية المشرفة على علاج كورونا: "نقوم بعمل تتبع وبائى بشكل أسبوعي للتعرف على انخفاض الإصابات"، مضيفا: "نستبشر خيرا بانخفاض الإصابات وندعو جميع المواطنين إلى التحلى باستمرار فى تفعيل الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من العدوى".
كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 543 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.
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